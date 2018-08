© Copyright : Dr

Le roi Salmane d’Arabie saoudite, a reçu, mercredi à Mina, le chef de la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage 1439, Mohamed Sajid, ministre du Tourisme. Ce dernier a transmis au souverain d'Arabie une invitation du roi Mohammed VI pour effectuer une visite au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, Mohammed Sajid a indiqué avoir transmis au serviteur des Lieux Saints les salutations fraternelles du roi Mohammed VI ainsi que les remerciements et l’estime du souverain pour les efforts déployés par l’Arabie saoudite afin de permettre aux pèlerins d’accomplir les rites du Hajj dans la quiétude.

Et d’ajouter qu’il a également transmis au roi Salmane une invitation du roi Mohammed VI pour effectuer une visite au Maroc.

Le serviteur des Lieux Saints a chargé Mohammed Sajid de transmettre ses salutations et son estime au roi Mohammed VI et au peuple marocain, mettant l’accent sur les liens de fraternité liant les deux familles royales et la solidité des relations historiques entre les deux peuples.

Dans une allocution lors de la réception annuelle organisée en l’honneur des personnalités et chefs des délégations officielles au Hajj, le serviteur des Lieux Saints a affirmé que l’Arabie saoudite oeuvre sans relâche à réaliser l’unité et à consolider la coopération et la cohésion dans le monde islamique et à établir la paix et la sécurité dans le monde entier.

L’Arabie saoudite mobilise tous ses moyens humains et financiers pour faciliter l’accomplissement du Hajj aux fidèles, a-t-il dit.

Le souverain saoudien s’est, par ailleurs, arrêté sur le rôle du royaume dans la lutte anti-terrorisme et le radicalisme sur les plans régional et international.