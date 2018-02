© Copyright : DR

Une réunion de la Commission centrale du plan stratégique de développement intégré et durable de la Province de Kénitra et du programme intégré de développement de la ville de Rabat s'est tenue, mercredi au siège du ministère de l'Intérieur, pour suivre l'état d'avancement de ces deux chantiers.

Cette réunion, présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, en présence de ministres et représentants de l'ensemble des secteurs concernés et des instances et institutions participantes, a constitué l'occasion d'exposer l'état d'avancement des projets programmés à Rabat et dans la province de Kénitra, ainsi que de faire le point sur les obstacles qui entravent l'exécution de ces projets.

A cette occasion, les membres de la commission ont réaffirmé leur fidélité à leurs engagements concernant les volets financier et technique, en vue de réaliser les projets programmés dans ces chantiers conformément aux hautes instructions royales visant à ériger la Région de Rabat-Salé-Kénitra en modèle unique et en pôle leader dans le développement et l'attraction des investissements.

A cet égard, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a indiqué que son département a pu, au niveau de la province de Kénitra, exécuter l'ensemble des projets programmés dans le cadre du plan stratégique de Kénitra, relevant que le taux de réalisation a dépassé 190% au niveau de cette province.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a précisé que certaines collectivités territoriales relevant de la zone rurale de la province souffrent d'un manque au niveau des terrains, qui sera comblé à travers le programme gouvernemental pour les jeunes qui prévoit la construction de 800 terrains de proximité notamment dans le monde rural.

Au niveau de la ville de Rabat, Rachid Talbi Alami a souligné que les projets programmés se réalisent conformément aux plans prévus, rappelant que son département a lancé la construction de la deuxième piscine olympique du Maroc après celle du Complexe Mohammed V de Casablanca.

Pour sa part, le ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, a indiqué que les donnés préliminaires montrent que tous les secteurs impliqués sont engagés dans l'exécution des projets malgré l'existence de certains retards, assurant que l'année 2018 connaîtra une accélération du rythme en vue de palier ce retard.

Aziz Rabbah a ajouté que le projet de développement de la province de Kénitra permettra au périmètre rural de la province d'assurer une gestion optimale de ses atouts et de ses ressources de manière à répondre aux attentes des habitants et à rendre la ville plus attractive et plus compétitive par rapport à d'autres villes sur le plan national. Lors de cette réunion, qui a été marquée par la présentation d'exposés détaillés sur l'avancement des différents projets dans la ville de Rabat et la Province de Kénitra, il a été procédé à l'examen des offres sectorielles, des taux de réalisation des appels d'offres relatifs à ces projets et de certaines difficultés que ces projets peuvent affronter.

Ces exposés ont concerné différents domaines et secteurs comme l'agriculture, l'eau potable, l'habitat, l'assainissement, la santé, la culture, l'équipement, l'éducation et le sport. Les réunions périodiques de la Commission centrale du plan stratégique de développement intégré et durable de la Province de Kénitra et du programme intégré de développement de la ville de Rabat visent à faire le point sur l'état d'avancement et d'évaluer les projets réalisés dans le cadre de ces modèles de développement, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour exécuter les hautes instructions royales