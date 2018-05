© Copyright : DR

Kiosque360. Charafat Afailal, qui ne cache pas son irritation, est agacée par les comportements de son ministre de tutelle. Amara refuse, notamment, d’instruire les dossiers qu’elle lui soumet et dont dépend le bon fonctionnement de son département.

Rien ne va plus entre la secrétaire d’Etat chargée de l’Eau et son ministre de tutelle, Abdelkader Amara. Charafat Afailal, également dirigeante du PPS, ne cache plus sa colère vis-à-vis des agissements du ministre islamiste de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, rapporte le quotidien Al Massae dans sa livraison du jeudi 31 mai. Le ministre refuse catégoriquement, en effet, d’instruire les dossiers qui lui sont soumis par la secrétaire d’Etat, indique le journal.

Ainsi, et depuis l’adoption d’une nouvelle loi sur l’Eau qui fait la fierté de Charafat Afailal, le texte est resté lettre morte. Le ministre refuse toujours de parapher les décrets d’application relatifs à cette loi, pourtant dûment élaborés et soumis, depuis longtemps, à son attention par la secrétaire d’Etat. Mais ces décrets ne sont que la goutte qui a fait déborder le vase. En effet, souligne le quotidien, Charafat Afailal n’a jamais pardonné à son ministre d’avoir élaboré et adopté, sans la consulter, le décret sur la mesure fixant les attributions du secrétariat d’Etat chargé de l’Eau.

Le décret en question réduit, pour ainsi dire, la secrétaire d’Etat au statut de simple haut fonctionnaire. La situation a évidemment de quoi irriter Charafat Afailal, d'autant que celle-ci rempile à la tête de ce département pour un deuxième mandat, après avoir été ministre déléguée chargée de l’Eau dans le gouvernement Benkirane.

Les rapports entre les deux membres du gouvernement en sont aujourd'hui à un tel stade de dégradation que le PPS a décidé d’intervenir auprès du chef du gouvernement, également secrétaire général du PJD, pour tenter de raisonner Amara. Le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah, a d’ailleurs abordé plusieurs fois cette question avec El Othmani, notamment lors de la dernière réunion des directions des deux partis, il y a quelques semaines. Réunion qui a d’ailleurs été boycottée par Charafat Afailal qui s’est retirée dès l’arrivée des ministres du PJD, précise le journal.

En outre, rapporte Al Massae, Abdelkader Amara, également trésorier du PJD, n’en est pas à sa première mésaventure du genre. Il semble qu’il ait des difficultés à collaborer avec la gent féminine, note le journal. Ainsi, l’ancienne ministre déléguée chargée de l’Environnement, Hakima El Haité, avait de même souffert du comportement de Amara qui, alors, chapeautait le département de l’Energie, des Mines et de l’Environnement dans l’ancien gouvernement. Ce comportement a eu pour conséquence, conclut le journal, de retarder de trois années le projet de réalisation des décharges contrôlées.