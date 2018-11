© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, suite aux incendies qui ravagent la Californie, faisant d'importants dégâts humains et matériels.

Dans son message, le roi Mohammed VI a indiqué avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle de ces terribles incendies qui ravagent plusieurs régions de la Californie, faisant d'importants dégâts humains et matériels.

En cette douloureuse circonstance, le souverain fait également part, en son nom et au nom du peuple marocain, à Donald Trump et, à travers lui, aux familles éplorées des victimes et au peuple américain ami, ses vives condoléances, sa sincère compassion et sa solidarité, souhaitant au président américain et aux proches des victimes patience et réconfort.