© Copyright : DR

Kiosque360. Après avoir brillamment défendu le Maroc auprès de l’Union européenne, à Bruxelles, pour activer l’aide dédiée à la lutte contre l’immigration clandestine, l’Espagne vient de confirmer son soutien au royaume en lui octroyant une aide logistique.

Pour l’Espagne, la lutte contre l’immigration clandestine demande une large coopération, à tous les niveaux, entre les deux rives de la méditerranée. C’est ainsi que Madrid a pris la défense du dossier marocain auprès de ses partenaires européens à Bruxelles, en vue d’activer le versement de l’aide financière de l’Union européenne au Maroc. Après cette initiative concluante, Madrid confirme une nouvelle fois sa volonté politique de mieux coopérer avec le Maroc, en octroyant à Rabat une aide logistique, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce jeudi 1er novembre. En effet, précisent les sources du quotidien, Madrid a offert au Maroc un important lot d’engins sophistiqués, ainsi que des équipements technologiques et électroniques de pointe, pour lui permettre de faire face aux dangers de l’immigration clandestine, qui prend des proportions alarmantes.

Cette aide logistique, ajoutent les sources du quotidien, a été validée par le gouvernement de Madrid après la visite au Maroc, le week-end dernier, du ministre des Affaires étrangères espagnol, Josep Borell, et le déplacement dans la péninsule ibérique, en août dernier, du ministre marocain de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. Autant dire que les canaux de communication et de coopération fonctionnent bien entre les deux pays, qui tiennent à promouvoir les relations entre les deux rives et à combattre tous les obstacles au développement de cet axe stratégique.