Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, le Conseil a approuvé la nomination de M. Si Mustapha Majdoubi au poste de Directeur des Ressources humaines, du budget et des Affaires générales, a indiqué le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, le Conseil a approuvé la nomination de Mme Afaf Saidi au poste de Directeur des industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables.

Le Conseil a également approuvé la nomination de M. Khalid Benyechou au poste de Directeur des Affaires juridiques et du contentieux au ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique -département de l’Education nationale- et de M. Abdesslam Mili au poste de Directeur de la promotion du sport scolaire au sein du même département.

Toujours au niveau du département de l’Education nationale, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Moulay Abdelati Lasfar au poste de Directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Guelmim-Oued Noun.