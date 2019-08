© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale - secteur de l'artisanat et de l'économie sociale, Mme Asmae El Kadiri a été nommée au poste de directrice de la Stratégie et de la Coopération et M. Abdeljalil Rejraji au poste de directeur de la préservation du patrimoine, de l'innovation et de la promotion, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Aussi, au niveau du ministère de l'économie et des finances, M. Hicham Zenati Serghini a été nommé directeur de la Caisse Centrale de Garantie (CCG).

Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Mme Hind Mestassi a été nommée directrice des Ressources Humaines et Moyens Généraux - secteur de l’Aménagement du Territoire National.

Au niveau du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, M. Nourdine Dibe a été nommé au poste de directeur des Transports Routiers et Sécurité Routière.

Enfin, au niveau du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Mohamed El Hadi a été nommé au poste d’inspecteur général.