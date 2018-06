© Copyright : DR

Le gouvernement dément toute hausse des salaires pour les ministres et les secrétaires généraux.

Le gouvernement, par la voix de son ministre de la Fonction publique Mohamed Ben Abdelkader, a démenti lundi soir les rumeurs selon lesquelles il sera procédé à une hausse des salaires des ministres, des secrétaires généraux ainsi qu'à une modification de la procédure relative à la nomination à de hautes fonctions dans l'administration publique. Selon des rumeurs relayées par des organes de presse, six projets de décrets en la matière seraient sur le bureau du chef du gouvernement et seraient prêts à être "adoptés".

"C'est faux et archi faux, il n'y aura pas de projet de hausse des salaires des ministres et des secrétaires généraux comme il n'y aura pas de changement du mécanisme encadrant la nomination des secrétaires généraux et de hauts fonctionnaires", lit-on dans communiqué du département du ministre Mohamed Ben Abdelkader, dont une copie est parvenue à le360.

"Il n'y a pas non plus de projet de décret qui autoriserait les ministres à nommer leurs propres secrétaires généraux et leurs directeurs de départements", selon la même source. La loi organique qui encadre actuellement ces domaines reste toujours en vigueur, sans aucune modification", a tenu à préciser le ministre de la Réforme de l’administration et de la fonction publique.

Le ministre rappelle que la nomination à de hauts postes de responsabilité est soumise à trois étapes, à savoir un appel à candidatures, un suivi de la réception des dossiers par une commission puis un entretien séparé avec les sept candidats retenus. "Sur ces sept candidatures, le ministre propose trois d'entre elles au Conseil de gouvernement qui n'en sélectionne finalement qu'une seule", a-t-on indiqué.