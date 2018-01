© Copyright : Le360 : DR

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a été chargé par le roi Mohammed VI de le représenter à la cérémonie d'investiture du président élu du Liberia, George Weah, qui prêtera serment le lundi 22 janvier à Monrovia.

La délégation marocaine doit quitter, ce vendredi soir, le Maroc à destination du Liberia, a appris Le360 de sources concordantes.

Le roi Mohammed VI avait été l'un des premiers chefs d'Etat à féliciter George Weah après son élection à la tête de la magistrature suprême de son pays.

Le lundi 22 janvier prochain, la cérémonie d’investiture du président élu, George Weah, et de la vice-présidente élue Jewel Howard Taylor, aura lieu au complexe sportif Samuel Kanyon Doe à Paynesville.

Plusieurs chefs d'Etat africains et des stars du football assisteront à cet événement.

Selon un communiqué du ministère libérien des Affaires étrangères, la cérémonie de prestation de serment débutera ce vendredi avec un événement intitulé «Goût du Liberia» à Monrovia. Suivra la prière musulmane à la mosquée de la rue Benson de 13h à 15h.

Le samedi 20 janvier, il est prévu un match de football de paix entre le club Weah All Stars (WAS) et les soldats des Forces armées Libériennes (AFL) au Barclay Training Center.

Parallèlement à cet exercice sportif, des femmes organiseront un programme d'honneur au stade Antoinette Tubman (ATS). Le dimanche 21 janvier aura lieu un service de prière chrétienne. Le soir, à l'Hôtel de ville de Monrovia, un concert sera organisé, selon la même source.