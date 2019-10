© Copyright : Le360

Le conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, que préside l’ex-secrétaire d’Etat Mbarka Bouaida (RNI), a décidé de renouveler son parc automobile pour plus de 6 millions de dirhams. Une décision qui a suscité une grande levée de boucliers. Les détails.

Mbarka Bouaida, qui a remplacé son cousin Abderrahim Benbouaida à la tête de la région Guelmim-Oued Noun, entame mal son mandat de présidente.

Lors de la session ordinaire, tenue lundi 7 octobre, ce conseil a voté une décision lui permettant d’acquérir (pour les membres du bureau) des véhicules pour un budget global de 6,3 millions de dirhams. Une décision qui a suscité une levée de boucliers chez des membres du conseil (opposition), mais aussi parmi les populations qui ont jugé excessives de telles dépenses pour une région aux besoins plus urgents.

Initialement, affirment nos sources, le budget alloué à l’acquisition de véhicules avait été fixé à 2, puis à 4 et enfin à 6,3 millions de dirhams.

Rappelons que le budget global de cette région pour 2020 a été voté par 29 voix pour et 6 abstentions.

La région de Guelmim-Oued Noun a vécu plus d’une année de blocage en raison des différends entre l’ancien président Abderrahim Bouaida (également RNI) et l’opposition menée par Abdelouahhab Belfqih (USFP). Le ministère de l’Intérieur était intervenu, pour reprendre les choses en main, en suspendant le conseil et désignant une commission, présidée par le wali de la région, pour en gérer les affaires courantes.