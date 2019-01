© Copyright : DR

Le ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, a été invité à s'expliquer, ce lundi 21 janvier, devant la Chambre des représentants sur la grève qu'ont menée les commerçants grossistes ainsi que sur la question de la mise en place d'un système de facturation électronique.

"Mohamed Benchaâboun est attendu devant la Commission parlementaire de l'Economie et des finances qui doit se réunir lundi après la séance hebdomadaire des questions orales", a indiqué à Le360 une source parlementaire. Le ministre doit également s'expliquer, seloj cette source, sur les critiques suscitées par les inspections menées depuis quelques jours par des agents des services de la Douane dans les dépôts des commerçants grossistes.

"Nous allons faire le point et éclaircir ces problèmes", poursuit cette source, qui rappelle que le gouvernement a actuellement gelé toutes ces décisions qui concernent les commerçants grossistes.

"Les petits commerçants soumis au régime de l'impôt forfaitaire ne sont pas concernés par le système de la facturation", tient à préciser cette source.

Par ailleurs, cette commission de l'Economie et des finances est appelée à adopter, dès demain, lundi 21 janvier, deux projets de loi. Le premier a déjà été amendé, et concerne le transfert de certains départements publics au secteur privé et le second a trait à la profession de transitaire agissant dans les domaines commercial et douanier.