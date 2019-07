© Copyright : DR

Saâd Eddine El Othmani, chef de l’Exécutif, a décidé de suspendre les réunions hebdomadaires du conseil de gouvernement jusqu'au 22 août 2019 et a demandé à ses ministres de partir en vacances dès le 2 août prochain, a appris Le360 de sources concordantes.

"Lors du conseil de gouvernement du jeudi 25 juillet, El Othmani a prévenu les ministres qu'il a décidé de suspendre les réunions du conseil du gouvernement jusqu'au 22 août en invitant les ministres à choisir dès maintenant la période de leurs vacances", a affirmé à Le360 cette source.

C'est la première fois depuis son investiture, en 2017, qu'El Othmani suspend aussi longtemps les réunions de son gouvernement.

El Othmani ne partira en vacances qu'à l'occasion de l'Aid Al Adha. Il célébrera en famille la fête durant quelques jours de repos, avant de reprendre ses activités à la veille de la Fête de la Jeunesse, qui sera célébrée le 20 août.

S'il voyage, cela ne sera qu'au Maroc, selon son entourage.

Quatre membres du gouvernement ne quitteront pas leurs ministères pour des raisons liées à leurs charges.

Il s'agit de Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, de Saaïd Amzazi, ministre de l'Education nationale et de Khalid Samadi, secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur. Ces derniers doivent préparer les rentrées scolaire et universitaire.

Les ministres du PJD ne sont pas bavards lorsqu'on leur demande des indiscrétions sur la destination de leurs vacances. Mustapha El Khalfi a confié partir pour quelques jours de repos à Sidi Bennour, son "bled" d'origine, dans lequel il revient toujours.

"Je travaille toujours, mes vacances sont à la maison", a quant à lui brièvement répondu Abdelkader Amara, le ministre de l'Equipement et du transport.

Aziz Rebbah, en charge de l'Energie et des mines n'a pas, lui, hésité à nous raccrocher au nez quand Le360 lui a posé cette question.

Lahcen Daoudi, ministre des Affaires générales et de la gouvernance, a en revanche souri, affirmant qu'il n'a toujours pas décidé où il partirait en vacances.

Il y a aussi ces ministres à la tête d'une fortune personnelle, qui voyagent souvent à l'étranger, à bord de leurs propre jet privé: c'est le cas de Aziz Akhannouch (Agriculture et pêche maritime) et de Moulay Hafid Elalamy (Industrie, commerce et économie numérique).

Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, passera, lui, son temps entre deux avions. Il entame ses vacances le 2 août et les poursuivra jusqu'à Aid Al Adha.

Les ministres PPS, ceux de l'Habitat et de la Santé, sont habitués chaque année à prendre quelques jours de répit, tous les deux à l'étranger.

Anas Doukkali, le ministre de la Santé, connu par sa franchise, nous révèle qu'il partira en vacances pour dix jours à partir du 2 août. "Je partirai dans un pays lointain", a-t-il affirmé, sans toutefois en préciser la destination.

Quant au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, son agenda prévoit des vacances à partir du 15 août, et il doit revenir au Maroc pour la fête de la Jeunesse.

Rachid Talbi Alami, du RNI, assure qu'il restera actif durant le mois d'août. Son calendrier prévoit l'ouverture des Jeux africains le 18 août à Rabat.

Quant au ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, il prépare ses vacances à partir du 6 août.

Les ministres USFP ont, de leur côté, des agendas différents. Abdelkrim Benatiq, ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE), sera mobilisé le 10 août à Rabat pour la célébration de la journée nationale des MRE. Mais il n'empêche que Benatiq prévoit de prendre quelques jours de repos avant la reprise des activités du gouvernement, prévue le 22 août.

Mohamed Benabdelkader, ministre chargé de la réforme de l’Administration, ira pour sa part à Agadir à partir du 3 août.

Idem pour la secrétaire d'Etat Rkia Derham, issue de l'USFP.

Enfin Nezha El Ouafi, secrétaire d'Etat à l'Environnement et au développement durable, a prévu de prendre des vacances entre le 12 et le 20 août, soit après la campagne de ramassage des peaux de l'Aïd El Adha qu'elle a initiée. Destinations? Londres et Rome.