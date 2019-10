© Copyright : Le360

Les textes fixant les attributions des membres du gouvernement commencent à être publiés au Bulletin officiel. Voici ce dont hérite Mustafa Ramid, ministre d’Etat en charge des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement.

En vertu d’un décret daté du 22 octobre et publié au Bulletin officiel du 24, le ministère d’Etat chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement a pour mission d’élaborer et exécuter la politique gouvernementale en matière de défense et de protection des droits de l’Homme et du droit humanitaire international en coordination avec les départements ministériels et les institutions nationaux concernés.

Ce département a aussi pour mission de proposer toute mesure garantissant la mise en oeuvre des conventions internationales dont le Maroc est partie prenante.

Et aussi celle d’assurer les missions de secrétariat permanent de la Commission nationale du droit humanitaire international créée en 2008. Le même décret stipule enfin que Mustafa Ramid hérite des missions et des services autrefois échus au département des Relations avec le Parlement.

Pour rappel, la même édition du BO contient le décret fixant les attributions du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports (également porte-parole du gouvernement). Ce décret rattache les services de l’ex-département de la Communication au ministère de la Culture que chapeaute l’UC Hassan Abyaba.