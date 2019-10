© Copyright : DR

Lors du remaniement ministériel qui a drastiquement réduit le nombre des portefeuilles, El Othmani a omis, dans la précipitation, d’adapter son nouvel organigramme. Voici comment il compte se rattraper.

Mohamed Laârej a été emporté par le remaniement ministériel, son département (la Communication), avec. Idem pour le PJDiste Lahcen Daoudi et les Affaires générales qu'il dirigeait. La culture échoit désormais à Hassan Abyaba (Union Constitutionnelle) et les relations avec le Parlement ont été "refilées" au PJDiste Mostafa Ramid, mission qu’il va cumuler avec celles de ministre d’Etat chargé des Droits de l’homme. Tout cela, et pour ne citer que ces exemples, à un moment où Mohamed Benchaâboun a hérité, en plus de l’Economie et des finances, du portefeuille de la Fonction publique.

Du coup, on ne sait plus, pour une foultitude de départements, qui fait quoi exactement. Et plusieurs secteurs s’en trouvent pénalisés: les libraires qui ne peuvent plus importer de livres de l’étranger (en dehors de l'urgence absolue des manuels scolaires), faute d'un visa d’un ministère de la Communication -qui n’existe plus.

Pour la corporation des médias, et pour cause, justement, de la «disparition» de ce même département de la Communication, on reste dans le flou quant à l’organisation du Prix de la presse, voire de la commémoration de la Journée nationale de l’information (prévue le 15 novembre) ainsi que sur l’examen des dossiers des très attendues subventions étatiques à la presse, tous supports confondus.

«Il est vrai que, dans la précipitation, on avait omis de prendre les mesures qu’il fallait pour assurer la continuité de plusieurs services», admet cette source proche du gouvernement.

Actuellement, selon nos sources, Saâd Eddine El Othmani a demandé à ses services d’accélérer la cadence pour élaborer les décrets nécessaires qui fixeront les attributions de chaque département et de chaque service. Et, dans la foulée, d'élaborer également des dizaines de décrets portant délégation de signature au sein de chaque ministère (dans leurs directions régionales, les offices qui leur sont affiliés, mais aussi pour les ordonnateurs de dépenses…).

«Nous y travaillons et une série de décrets va être promulguée à partir de la fin de cette semaine», affirment nos sources.