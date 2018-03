© Copyright : Brahim Taougar Le360

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani rencontrera, lundi prochain (5 mars), les représentants des syndicats les plus représentatifs et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Ce deuxième round sous l’ère El Othmani va-t-il relancer le dialogue social ?

Un nouveau round du dialogue social, au point mort depuis plusieurs mois, aura lieu lundi prochain. C’est Mohamed Yatim, ministre de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, qui vient de l’annoncer.

Dans une déclaration au site pjd.ma , Yatim affirme que le chef de l’Exécutif, Saâd-Eddine El Othmani recevra, lundi 5 mars, les représentants des centrales syndicales les plus représentatives (UMT, CDT, UGTM et UNMT) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

«Après le premier round du dialogue social lors duquel les syndicats ont exposé leur cahier revendicatif, le chef du gouvernement m’a chargé de mener des consultations avec les syndicats pour la programmation et la poursuite du dialogue social. J’ai par la suite soumis un rapport au chef du gouvernement et c'est sur cette base que reprendra le dialogue social», explique le responsable gouvernemental.

Les syndicats veulent tourner la page de l’ancien Exécutif et dépasser l’impasse. C’est ce que semble avoir saisi El Othmani qui a affirmé, dans la déclaration gouvernementale, qu’il était disposé à ouvrir un dialogue sérieux avec les syndicats, qu’il serait à leur écoute et négocierait dans un esprit d’ouverture leurs demandes.