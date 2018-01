Mohamed Nabil benabdalla, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Présent, hier vendredi 19 janvier, à la session d’ouverture du 4e congrès du Parti socialiste unifié (PSU), à Bouznika, Mohamed Nabil Benabdallah a évoqué pour la première fois en public le remaniement ministériel tant attendu.

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) s’est exprimé pour la fois en public sur le remaniement ministériel.

Invité par le PSU à la session d’ouverture de son 4e congrès, Mohamed Nabil Benabdallah a estimé d’abord, qu’aujourd’hui, plus que jamais, la Gauche marocaine a plus que jamais besoin d’unir ses rangs pour «donner un nouveau souffle à l’action politique» au Maroc.

Interrogé sur le tant attendu remaniement ministériel, Benabdallah est resté évasif. «Le remaniement est entre les mains de Dieu. Il aboutira quand il aboutira», a-t-il dit en substance. Et d’affirmer: «Nous (le PPS) avons fourni les noms de nos ministrables, mais nous attendons la réponse».

Pour rappel, le roi avait limogé quatre ministres issus des rangs du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et du Mouvement populaire (MP): Mohamed Hassad, Nabil Benabdallah, Houcine El Ouardi et Larbi Benckheikh, après le rapport sur l’enquête concernant les retards enregistrés dans l’exécution des projets initiés dans le cadre du progamme «Al Hoceima Manarat Al Moutawassit».

Le souverain avait chargé le chef du gouvernement de soumettre des propositions de nomination aux postes vacants.