© Copyright : DR

Dans le cadre du remaniement du gouvernement El Othmani, Bassima Hakkaoui a cédé sa place à une autre membre du Parti de la Justice et du Développement, Jamila El Moussali.

Les féministes attendaient ce changement de longue date et leurs voeux ont été exaucés.

Bassima Hakkaoui, ancienne ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social a cédé son fauteuil à une autre femme, Jamila El Moussali, elle aussi membre du PJD.

Celle-ci dirigera désormais ce ministère, de la plus haute importance, à la différence près que celui-ci se nomme désormais le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalite et de la famille.

Jamila El Moussali ne fait pas partie des nouveaux arrivants au sein du gouvernement El Othmani II: elle occupait déjà le poste de Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat, de l’économie sociale, chargée de l’artisanat et de l’économie sociale depuis 2017.

Avant cela, en 2015, elle avait été nommée ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres.

Membre du bureau politique du Parti de la Justice et du Développement, élue présidente de l'organisation des femmes du parti en 2018, elle a également exercé, entre 2009 et 2011, les fonctions de vice-présidente de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale et des Affaires islamiques à la chambre des représentants.

En 2012, elle est devenue membre de cette commission, ainsi que de celle de l'Enseignement, de la culture et de la communication à la chambre des représentants.

Née 19 octobre 1969 à Ouazzane, Jamila El Moussali est titulaire, en 1992, d'une licence en lettres (1992) de l'université Ibn Zohr-Agadir, d'un diplôme de l'université Mohammed V de Rabat, en 1999, et d'un doctorat en histoire dont la thèse a été soutenue en 2010 à l'université Hassan 1er d'Oujda.

En plus d'avoir délivré son enseignement dans un cadre universitaire, elle a effectué des travaux de recherche. Jamila Moussali est l'auteure de plusieurs ouvrages traitant des thèmes du mouvement féministe, de la famille et du développement.