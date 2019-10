© Copyright : Le360

Mohamed Ben Abdelkader troque son portefeuille de ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, pour celui de ministre de la Justice, qui était occupé par Mohamed Aujjar, issu du RNI.

Plus de deux ans après sa nomination, en avril 2017, en tant que ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, membre dirigeant de l’USFP, hérite désormais (et jusqu’aux élections législatives de 2021), de la lourde responsabilité de la poursuite de la réforme de la justice, notamment le Code pénal jugé en inadéquation avec l’esprit du texte constitutionnel de 2011.

Est-il réellement besoin de présenter Mohamed Ben Abdelkader?

Né le 15 avril 1961 à Tétouan, Mohammed Benabdelkader est titulaire de deux masters en Sciences de communication, à la Faculté des lettres et des sciences humaines-Rabat, et en Études diplomatiques approfondies, à la Faculté des sciences juridiques Souissi-Rabat, ainsi que du Certificat de spécialité en cycle international d’administration sur la «pratique de la négociation internationale» à l’École Nationale d'Administration de Paris (ENA).



Ancien inspecteur principal au ministère de l'Éducation nationale, Mohammed Benabdelkader a occupé plusieurs postes, notamment ceux de chef du cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement (2002-2007) et de chargé d’Études auprès du ministre de l'Éducation nationale (2008-2009).

Secrétaire général adjoint de la Commission nationale marocaine pour l’éducation les sciences et la culture et membre du Conseil exécutif de l’Isesco, il a été nommé en 2009 directeur de Coopération et de promotion de l’enseignement privé au ministère de l’Éducation nationale.