Les partenaires sociaux, le gouvernement, les syndicats et le patronat viennent de conclure un pacte social pour trois ans. Le gouvernement peut-t-il pour autant obtenir la paix sociale tant espérée? Le quotidien Al Akhbar, qui consacre son dossier hebdomadaire à la gestion gouvernementale des dossiers sociaux dans l’édition du lundi 29 avril, estime que les tensions sociales sont palpables dans plusieurs secteurs. C’est le cas notamment des secteurs de la santé et de l’enseignement. De même que les réformes non achevées de la retraite et de la caisse de compensation ne manqueront pas de rendre la situation encore plus difficile. Pour le quotidien, c’est un échec cumulé dans la gestion de ces dossiers. Le précédent gouvernement, qui a lancé ces réformes, n’a en effet pas été capable de les mener jusqu’au bout. L’actuelle équipe au pouvoir peine, elle aussi, à concrétiser ces réformes. Les rapports publiés récemment par différents organismes et institutions publics le confirment. Plusieurs dossiers sont même gelés, précise le journal.



Or, Al Akhbar relève que le Maroc a besoin non seulement de poursuivre et d’élargir les réformes sociales, «mais également et surtout de réussir leur mise en œuvre et de les parachever dans les délais impartis», citant Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib. C’est le cas de la réforme du système d’éducation et de formation, dont la déclinaison tarde à prendre forme trois ans après l’adoption de la vision stratégique 2030, précisait-il au moment de présenter son rapport, en juillet de l’année dernière, devant le roi. Il en est de même, affirme le même responsable, pour le Plan national de promotion de l’emploi qui nécessite des mesures concrètes pour atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est fixé.



Dans le même sillage, la réforme de la compensation, estime-t-il, devrait être parachevée et généralisée dans le cadre d’une politique plus globale axée à la fois sur l’instauration de la réalité des prix et sur le soutien aux ménages les plus démunis.



Revenant sur la réforme de l’enseignement, Al Akhbar note que malgré l’attention particulière accordée par le souverain à l’adoption d’une loi-cadre qui rend la vision 2030 opposable à toutes les institutions et qui permettra son déploiement de manière harmonieux, cette reforme est aujourd’hui bloquée au Parlement pour des considérations partisanes. Après avoir été réduit à la seule question de l’enseignement des langues, ce projet de loi-cadre a fait l’objet de surenchères politiques pour finir bloqué dans une commission à la Chambre des représentants. Un débat stérile entre des partis politiques qui ne se préoccupent que de leurs intérêts empêche donc la mise en œuvre de ce cadre légal tant attendu.



Abordant le domaine de la santé, Al Akhbar note qu’il n’est pas mieux loti. Là encore, un projet de réforme qui devait faire faire un bond en avant au secteur est aujourd’hui à l’arrêt. Le RAMED, puisque c’est de ce programme qu’il s’agit, qui devait bénéficier à près de 9 millions de Marocains, a certes dépassé ce plafond, mais accuse un déficit de près de 10 milliards de DH, dont 3 milliards devaient être apportés par l’Etat qui n’a toujours pas honoré cet engagement. Globalement, le secteur de la santé est lui aussi pris en otage de calculs électoraux. Ainsi, relève le quotidien, malgré l’élargissement de la base des bénéficiaires du RAMED et la baisse des prix de pas moins de 1.200 médicaments par l’ancien gouvernement, des mesures qui ont d’ailleurs été utilisées comme arguments électoraux, la confiance des Marocains dans le système de santé va en se dégradant, comme en atteste une récente étude du HCP.



S’agissant de la réforme de la retraite, et citant un récent rapport de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), le journal précise que le régime de la retraite civile n’a pas été sauvé par la réforme engagée par l’ancien gouvernement. Les réserves de la CMR, permettraient de financer son solde global, déficitaire depuis 2015, jusqu’en 2027. Pour sa part, la Cour des comptes estime que malgré cette réforme, ce régime ne pourra pas tenir au-delà de 2028. Ce qui rend urgente une réforme globale de tout le système de retraite, tranche cette institution.



En effet, et en se basant sur des projections déduites des évolutions démographiques, économiques et financières des régimes de retraite, explique le journal, l’ACAPS estime que la CNSS devrait enregistrer son premier déficit global (Branche long terme) en 2027, alors que ses réserves s’épuiseraient en 2043. S’agissant du régime collectif d’allocation de retraite-régime général (RCAR-RG), déficitaire depuis plusieurs années, l’ACAPS prévoit qu’il devrait enregistrer son premier déficit global en 2021. Il pourra quand même tenir, grâce à ses réserves, jusqu’en 2040.