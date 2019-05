© Copyright : DR

Nommés il y a deux ans jour pour jour, deux secrétaires d'Etat au sein de l'équipe de Saâd Eddine El Othmani exercent, mais sans attributions, ni prérogatives. Du jamais-vu dans un gouvernement.

Pourquoi le chef du gouvernement tarde-t-il à trancher pour permettre au secrétaire d'Etat Hammou Ouhelli, chargé du Développement rural et des eaux et forêts, d'exercer ses réelles fonctions?

Pourquoi aussi les attributions du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, Mohamed El Rherras, n'ont pas , jusqu'ici, été élargies à son domaine?

Hammou Ouhelli n'a pas les attributions de nommer les hauts responsables de son département, ni celles de signer quelle que décision que ce soit.

Il est pourtant chargé du Développement rural et des eaux et forêts, sachant que les véritables patrons de ces deux départements sont Aziz Akhannouch et Abdeladim Lhafi.

C'est une évidence, le Mouvement Populaire (MP), dont sont issus ces deux secrétaires d'Etat, n'est pas satisfait de cette situation.

Des militants ont évoqué ce sujet lors des travaux du Conseil national, tenu samedi dernier, le 27 avril 2019.

"Des militants du MP, installés dans le monde rural, regrettent qu'Ouhelli exerce sans prérogatives", a-t-on indiqué à cette occasion.