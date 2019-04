© Copyright : Le360

Kiosque360. Autrefois utilisées pour attaquer l'ancien maire Istiqlalien de Fès, Hamid Chabat, les enquêtes de terrain menées par la jeunesse du PJD sont "censurées" depuis que le parti gère la mairie.

Il n'y a pas si longtemps, le PJD en faisait une véritable arme pour attaquer l’ancien maire istiqlalien de la ville, Hamid Chabat. Aujourd’hui que le parti de la Lampe a pris les rênes de la capitale spirituelle du royaume, elles ne sont plus forcément les bienvenues.



Elles, ce sont ces enquêtes sur le terrain, souvent menées par des étudiants, à propos de sujets tabous sur lesquels les responsables préfèrent fermer les yeux. Dans son édition du jeudi 5 avril, Al Akhbar rapporte ainsi que des élus du PJD, dont le maire Driss El Azami El Idrissi et des président d’arrondissement du même parti, tentent actuellement de convaincre des membres de la jeunesse PJDiste de ne pas divulguer les résultats d’une enquête menée sur les cafés de narguilé et des établissements de jeux de hasard. La raison: ces résultats sont compromettants et peuvent remettre en cause la manière dont la ville est gérée.



Ceci rappelle la publication d'une étude semblable sur la criminalité à Fès, étude menée par des membres de la jeunesse du PJD et qui avait fait polémique. Surtout que le parti de la Lampe, à l’époque en guerre déclarée contre Hamid Chabat, alors maire, l’avait utilisée pour s’en prendre à l’istiqlalien et sa gestion de la ville.



Aujourd’hui, c’est le PJD lui-même qui se retrouve confronté au mécontentement que risquent d’aggraver les résultats de l’étude de sa jeunesse, d'autant que la mairie qu’il dirige fait déjà face à de nombreuses critiques liées, entre autres, aux promesses électorales faites aux citoyens, promesses qui ne se sont jamais concrétisées.

Dans le même sens, Al Akhbar fait remarquer que, si l’ancien maire était, à l’époque, accusé d’accorder des licences d’exploitation aux établissements concernés par l’étude menée actuellement par la jeunesse PJDiste, les services de la mairie avaient pourtant mené, lors de son mandat, des campagnes d’assainissement, notamment contre les cafés de narguilé. Par contre, ajoute la même source, la mairie ne s’est encore jamais attaquée à ce dossier depuis qu’elle est gérée par le PJD.