© Copyright : DR

Contrairement à l’information véhiculée par le bulletin d’information électronique Maghreb Confidentiel, le président du Liberia était bien au Maroc.

Interrogée par le360, une source auprès du célèbre hôtel La Mamounia nous a confirmé que le nouveau président du Liberia a bien séjourné dans cet établissement, contredisant ainsi le bulletin d’information électronique Maghreb Confidentiel. Dans son édition de ce jeudi 22 février, ce dernier affirmait que George Weah avait «snobé» le Maroc alors qu’il avait officiellement annoncé s’y déplacer dans le cadre d’une visite privée, lui préférant Dakar où il aurait prolongé son séjour avant de partir à Paris. Il n’en est rien.

Contrairement à cette rumeur, insiste notre source, George Weah a bel et bien séjourné à Marrakech, et ce, du 16 au 20 février et, effectivement, à titre privé.

L’ancien meilleur footballeur au monde (1995) entretient des liens privilégiés avec le Royaume qu’il a visité plus d’une fois. En l'occurrence, il s'agissait de sa première visite en tant que président du Liberia. George Weah entretient également d’excellentes relations avec le roi Mohammed VI, l’un des premiers chefs d’Etat à l'avoir félicité après son élection.