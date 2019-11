© Copyright : DR

L'Agence Bayt Mal Al Qods Al Charif a été primée, mercredi soir à Marrakech, dans la catégorie "Action sociale" de la 4ème édition du G2T Global Awards, lors d'une cérémonie rehaussée par la présence d'éminentes personnalités de différents horizons.

Cette distinction intervient en reconnaissance des efforts déployés par l'Agence en faveur de la protection de la ville sainte d'Al Qods et du soutien du peuple palestinien, conformément aux Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Alqods Al Charif, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que ce Prix vient récompenser les actions importantes et de longue haleine entreprises par l'Agence sous la supervision directe de SM le Roi.

Le travail accompli par l'Agence Bayt Mal Al Qods Al Charif est reconnu à toutes les échelles, a-t-il relevé, notant que l'Agence poursuivra son engagement à travers plusieurs projets et initiatives en faveur de la cause palestinienne et la préservation du patrimoine civilisationnel d'Al Qods.

Des personnalités et institutions marocaines et arabes ont également remporté des prix dans différentes catégories du G2T Global Awards, récompensant les efforts consentis dans les domaines économique, financier, culturel, médiatique, social et sportif dans le monde arabe.

Ce Prix, lancé en 2016, vise notamment à renforcer les réalisations et à encourager l'excellence en matière d'initiative et de gestion dans les différents domaines à l'échelle arabe.

Le G2T Global Awards aspire à devenir le plus prestigieux Prix décerné dans le monde arabe dans les années à venir et à contribuer au renforcement des capacités et du savoir sur le plan arabe.