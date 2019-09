© Copyright : DR

Un décret d'application de la loi de 2016 relative à la mise en oeuvre du Fonds contre les catastrophes naturelles a été adopté ce jeudi 12 septembre par le conseil de gouvernement présidé par Saâd Eddine El Othmani.

"Ce fonds, qui sera opérationnel début janvier 2020, couvrira tous les risques et dangers nés des catastrophes naturelles comme la sécheresse, les séismes et les tsunamis, ainsi que les crues et les inondations. Les victimes seront désormais indemnisées en vertu de cette loi et de son décret d'application", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Il faut noter qu'une taxe parafiscale sera instaurée dans le but d'assurer une partie du financement de ce fonds.

Par ailleurs, a-t-il dit, une série de mesures ont également été prises pour se prémunir contre les dangers que représentent les inondations et les crues. Ainsi, des délégations ministérielles seront dépêchées prochainement sur les lieux des oueds et des rivières asséchés situés dans le monde rural.

"Nous allons recenser ces espaces, a-t-il affirmé, afin d'interdire tout type de constructions, comme les classes d'écoles, le long de ces cours d'eau".

Lors du conseil du gouvernement de ce jeudi 12 septembre, a ajouté le porte-parole de l’Exécutif, Saâd Eddine El Othmani a évoqué les changements climatiques qui ont affecté le pays mettant en garde contre l'aggravation de ce phénomène.