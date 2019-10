Nizar Baraka et Saâd-Eddine El Othmani.

© Copyright : DR

Le parti de l'Istiqlal, dans l'opposition, réclame une révision profonde du Projet de loi de finances de 2020, estimant que le gouvernement El Othmani I n'a pas été en mesure de remplir ses engagements socio-économiques. Explications.

"L'Istiqlal a pris acte de la nomination du gouvernement El Othmani II et, pour cette raison, le parti veut qu'il élabore et présente sa propre loi des finances 2020 sur la base d'un nouveau programme gouvernemental", indique un communiqué de ce parti, aujourd'hui dans l'opposition. L'Istiqlal qui précise en outre que son secrétaire général, Nizar Baraka a réuni vendredi 11 octobre dernier, au siège du parti à Rabat, les députés (au nombre de 44) et les conseillers (qui sont 23) pour débattre de cette question, entre autres aspects de la rentrée politique.

Cette réunion a porté sur la rentrée parlementaire, axée sur les orientations du souverain contenues dans ses récents discours. Nizar Baraka a appelé à cette occasion les parlementaires istiqlaliens à renforcer leur rôle d'élus d'un parti d’opposition (le principal, avec le PAM et, désormais, le PPS).

"Il faut souvent interpeller le chef du gouvernement ainsi que l'Exécutif" afin que "ces derniers accomplissent leur mission convenablement", déclaré Nizar Baraka, lui-même ancien ministre de l’Economie et des finances.

Les citoyens attendent beaucoup de ce gouvernement, a-t-il ajouté. Selon Nizar Baraka, rapporte le communiqué, l'Exécutif doit "faire preuve d'actions et s'inscrire" dans le cadre de "la mutation socio-économique" qu'exige "le contexte".

Il faut signaler que le gouvernement El Othmani II doit déposer le PLF 2020 devant le Parlement à la date du 20 octobre, délai limite fixé par la loi organique sur les finances.