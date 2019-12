© Copyright : DR

Kiosque360. Le budget alloué à la diplomatie parlementaire est jugé trop généreux eu égard aux missions accomplies par des députés. Des voix de l’opposition au sein de l’Hémicycle crient au scandale.

La diplomatie parlementaire engloutit un budget colossal sans pour autant être bénéfique pour le pays, promouvoir son image et défendre sa cause. Selon le quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce vendredi 6 décembre, pas moins de 12.500.000 dirhams sont consacrés à l’institution législative pour payer les déplacements des parlementaires à l’étranger, leurs indemnités, leur prise en charge, en plus des frais d’accueil des délégations étrangères et leur séjour dans le pays.



De même, ajoutent les sources du quotidien, le projet de loi de finances a consacré 12.300.000 dirhams aux groupes et groupements parlementaires, enveloppe budgétaire estimée gonflée eu égard aux activités organisées par certains groupes. Ce qui est considéré comme une dilapidation des deniers publics, fait remarquer le quotidien.

De plus, le budget a réservé à l’institution législative 4.4 millions de dirhams pour le lancement du parlement digital. Cette enveloppe englobe les logiciels, les programmes, le matériel, la maintenance du système, l’hébergement et les frais de traduction et de publication. Et en dépit de la médiocrité des missions, le budget 2020 a alloué au parlement 452.590.000 dirhams qui sont réservés aux indemnités, aux frais d’assurance et aux salaires des employés de l’institution. Ce qui représente 87% du budget de l’institution. Cela a été dénoncé par des parlementaires de l’opposition lors des débats autour du budget de l’institution.

Ces parlementaires ont ainsi accusé leurs homologues de tirer profit de généreuses indemnités, de déplacements payés en euros et d’hébergements dans des hôtels de luxe sans rendre des services à la hauteur à la nation. Dans ce cadre, des parlementaires de l’opposition ont demandé au président de la chambre des représentants, Lahbib El Malki de revoir la liste des députés qui voyagent souvent sous le prétexte de la diplomatie parlementaire, alors que leur seul souci est de faire du shopping.

A ce propos, des sources parlementaires ont confié au quotidien que des parlementaires ne descendent d’un avion que pour en prendre un autre, tandis que leurs collègues sont marginalisés au sein de leur groupe parlementaire. Mais en dépit de ce constat, les mêmes sources soulignent que des parlementaires agissent pertinemment dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour promouvoir les relations du Maroc à l’international, renforcer le statut avancé du Maroc avec l’Union européenne, assurer plus d’ouverture du royaume sur des pays d’Amérique latine et d’Asie et consolider les fondements du dialogue et promouvoir l’image du Maroc.