© Copyright : DR

A l'occasion de la fête de l'Indépendance du royaume, le roi Mohammed VI a reçu de nombreux messages de félicitations de chefs d'Etat de pays amis. En voici la teneur.

Des messages de félicitations ont été adressés au souverains par des des présidents et chefs d'Etat de pays amis.

Le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud

le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance. Dans ce message, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud exprime au roi Mohammed VI, au nom du peuple et du gouvernement saoudiens et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, et au gouvernement et peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité. A cette occasion, le serviteur des Lieux Saints de l'Islam s'est félicité des relations "fraternelles" unissant les deux pays et les deux peuples frères "que nous voulons consolider et développer dans tous les domaines".

Le prince héritier d'Arabie saoudite

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du prince héritier d'Arabie saoudite, Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance. Dans ce message, le prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud exprime au souverain ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, et au gouvernement et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité.

Le roi Abdallah II de Jordanie

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du souverain du royaume hachémite de Jordanie, le roi Abdallah II Ibn Al Hussein, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance. Dans ce message, le roi Abdallah II exprime, en son nom propre et au nom du peuple et du gouvernement jordaniens, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs sentiments de fraternité au souverain, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur, et pour le peuple marocain frère dans davantage de progrès et de prospérité, sous la sage conduite du roi Mohammed VI.

Le Vice-président de l’État des Emirats arabes unis

le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SA cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président de l’État des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, à l’occasion de la Fête de l'Indépendance. Dans ce message, cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum exprime au souverain ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur, et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du roi Mohammed VI.

Le sultan d'Oman Qabus Ibn Saïd

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du sultan d'Oman, Qabus Ibn Saïd, à l'occasion de la célébration de la Fête de l'Indépendance. Dans ce message, le sultan Qabus Ibn Saïd exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de longue vie au roi Mohammed VI, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion, pour le souverain et pour le peuple marocain frère dans davantage de progrès et de prospérité, sous la conduite sage du souverain.

Le président de la République du Liberia, George Weah

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Liberia, George Manneh Weah, à l’occasion de la célébration de la Fête de l’Indépendance. Dans ce message, le président libérien exprime, en son nom et au nom du gouvernement et du peuple libériens, au souverain et à travers lui au gouvernement et au peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux, implorant le Tout-Puissant d'accorder davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la conduite sage du roi Mohammed VI. George Manneh Weah fait également part de sa volonté de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, dans le cadre de la solidarité africaine, soulignant le travail concerté avec le souverain pour la consolidation des principes de l'Union africaine et des Nations unies en faveur de la promotion de la paix aux niveaux régional et mondial, ainsi que de la sécurité et de la coopération économique internationale.

Le président du Pakistan, Arif Alvi

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République islamique du Pakistan, Arif Alvi, à l'occasion de la fête de l'Indépendance. Dans ce message, il exprime ses meilleurs vœux de santé et bonheur au roi Mohammed VI, et au peuple marocain de davantage de progrès et de prospérité. Le président pakistanais saisit également cette occasion pour souligner les relations cordiales et fraternelles unissant les deux pays, basée sur une religion, une culture et une histoire communes, affirmant sa volonté de renforcer les relations bilatérales distinguées liant les deux pays, au service des intérêts communs des deux peuples.