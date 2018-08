© Copyright : Dr

Les Forces royales air organisent, jeudi 23 août, au dessus de la corniche de M'diq, un show aérien à l'occasion de la Fête de la Jeunesse.

«Dans le cadre des festivités commémorant le 55e anniversaire de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), les Forces Royales Air ont l'honneur de participer aux festivités marquant cet heureux événement, par un show aérien, au dessus de la corniche de M'diq, le jeudi 23 août 2018, à partir de 16H30», indique mercredi un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

Cette présentation d'acrobaties aériennes sera animée par la prestigieuse équipe de voltige aérienne «Marche Verte», des Forces royales air, précise le communiqué, ajoutant que le public est cordialement invité à ce spectacle.