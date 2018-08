© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la célébration de la Fête de la Jeunesse.

Dans son message, le président français Emmanuel Macron exprime au roi Mohammed VI, ainsi qu'à l'illustre famille royale et le peuple marocain, ses voeux de bonheur et de prospérité, assurant le souverain de sa profonde estime et de sa très haute considération.

En cette circonstance privilégiée, le président français adresse au roi «l'expression renouvelée de l'amitié de la France pour le grand peuple marocain», réitérant son engagement à enrichir le partenariat d'exception qui lie le Royaume et la République française à tous les niveaux.

La France, poursuit Emmanuel Macron, «continuera de soutenir avec constance les réformes ambitieuses portées par SM le Roi pour assurer le développement durable du Maroc ainsi que ses efforts pour contribuer à la stabilité de la région», notant que «si la France et le Maroc ont encore beaucoup à s'apporter mutuellement, les bénéfices de nos excellentes relations dépassent nos seuls pays».