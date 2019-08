© Copyright : DR

Après la décision du souverain d’annuler, dès cette année, les festivités au Palais Royal à l’occasion de la fête de la Jeunesse, beaucoup se posent une question: à savoir si le 21 août restera un jour férié ou pas. Voici ce qu’il en est, jusqu’à nouvel ordre.

Dès cette année, le roi Mohammed VI a décidé qu’il n’y aura plus de festivités commémorant son anniversaire (le 21 août) au Palais royal. Du coup, beaucoup s’interrogent sur le fait de savoir si le 21 août restera, ou non, un jour férié et chômé.

«Tant que le décret portant liste des jours fériés est en vigueur, rien ne changera», nous répond une source gouvernementale faisant allusion au décret de février 1977, modifié en mai 2000.

Explication: pour décréter le 21 août jour non férié, il faudra changer ce décret, et le publier sur le Bulletin officiel pour qu’il ait force de loi. Or, du moins dans l’immédiat, cela relève de l’impossible, l’Exécutif étant en vacances, à moins d’une semaine seulement du jour «J».

Le 13 août dernier, le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie avait annoncé que le roi Mohammed VI avait donné l’ordre de ne plus organiser, à partir de cette année, la cérémonie officielle de célébration de l'anniversaire du souverain au Palais Royal, qui a lieu, chaque année, le 21 août.