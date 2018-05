© Copyright : DR

Du 22 mars au 7 avril 2018, les Forces armées royales ont mené, au sud d'Errachidia, des manoeuvres militaires d'envergure simulant une riposte aéroterrestre contre "une agression" qui proviendrait du côté Est de la frontière du Maroc avec l'Algérie. Détails.

On en sait un peu plus sur l'exercice "Tafilalet 2018", l'un des plus grands dans les annales des Forces armées royales qui s'est déroulé du 22 mars au 7 avril dans une zone de manoeuvre au sud de la ville d'Earrachidia. Cet exercice, qui s'est démarqué par l'utilisation d'une puissance de feu jusqu'ici inégalée, a connu la participation aussi bien de la composante terrestre que celle de l'armée de l'air, à la faveur d'entraînements tactiques combinés, en réaction à "une agression fictive", dévoile à le360 une source spécialisée dans les questions de Défense.

Cet exercice d'envergure, dont la revue des FAR s'est également fait l'écho, a en effet "simulé qu'il y avait agression contre une partie de notre territoire", indique à le360 un expert militaire, insinuant que la partie prétendument visée par cette "offensive ennemie" serait le Sahara, précisément le dispositif de défense marocain.

Les milices armées du Polisario, soutenues par Alger, n'ont qu'à bien se tenir. Car face à toute action aventuriste, le plan de riposte marocain sera des plus foudroyants. Un plan établi pour l'exercice Tafilalet, consulté par le360, détaille en effet les actes de la contre-offensive marocaine. Les Forces spéciales interviennent en premier pour "éliminer toute menace aérienne". "Ce n'est qu'après avoir réduit au silence la DCA ennemie qu'entrent en scène les chasseurs bombardiers, notamment les F16, pour neutraliser tous les objets menaçants et préparer le terrain pour une contre-offensive avec les blindés".

Simulation de contre-offensive terrestre contre la partie ennemie.

Récapitulons: intervention des Forces spéciales (souvent derrière les lignes ennemies) pour neutraliser les menaces aériennes, puis, entrée en scène de l'aviation (F16 et hélicoptères d'attaque "la Gazelle" (France) pour éliminer les objectifs déterminants et préparer ainsi le terrain à l'intervention de l'artillerie (puissance de feu), puis des fantassins pour éliminer les forces résiduelles de l'ennemi.

"Cet exercice d'envergure a un double objectif. Il vise d'abord à entraîner et préparer nos forces armées à toute éventualité d'hostilités et ensuite assurer l'opinion publique quant à la capacité de son armée à défendre le pays contre toute menace extérieure", souligne notre source.

Mais le message est ici clair au front Polisario et son mentor algérien: les Forces armées royales sont prêtes à réduire en cendres quiconque s'aventurerait contre l'intégrité territoriale du Royaume.

Photo prise lors de l'exercice "Tafilalet 2018".

