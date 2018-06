© Copyright : AFP

Kiosque360. Cinq mois à peine après son élection, le parlementaire RNI de M’diq perd son siège. La Cour constitutionnelle a invalidé son élection à cause d’une photo publiée sur son profil Facebook.

Le parlementaire de M’diq-Fnideq, Ahmed El Mrabet Soussi, ne sera finalement resté à son poste que cinq mois. Le mandat du député, président de la commune de M’diq, élu sous l’étiquette RNI, a vu son mandat écourté suite à une décision de la Cour constitutionnelle, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 11 juin.

Le député RNI, élu en décembre dernier à l’occasion des élections partielles, a fait l’objet d’un recours introduit par l’ancien député et chef de groupe parlementaire du PAM, Ahmed Touhami. Le recours en question s’appuyait sur une photo de profil Facebook, publiée par le député RNI qui, en pleine campagne, apparaissait saluant le souverain. Le cliché date d’une visite antérieure du roi à M’diq, affirme le journal. En fait, précise le journal, le photo en question avait été éditée sur le profil Facebook du concerné le jour même du scrutin. Un geste qui n’a d’ailleurs pas manqué de lui attirer de nombreuses critiques et, surtout, des mises en garde.

En effet, il n’en aura pas fallu plus aux magistrats de la Cour constitutionnelle pour invalider son élection et décréter, pour la deuxième fois, des élections partielles dans cette circonscription, affirme le journal. Al Ahdath Al Mghribia qui rappelle, à ce propos, que la Cour avait déjà rejeté l’élection du parlementaire PPS, Ali Amnioul, et ordonné l’organisation de nouvelles élections. Cette décision avait été prise, ajoute le journal, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi organique de la Chambre des représentants relatif à l’éligibilité au conseil des personnes ayant fait l’objet de décisions de révocation d’une responsabilité élective.

De nouvelles élections seront donc annoncées incessamment dans cette circonscription qui couvre plusieurs petites villes du littoral tétouanais. Et, d’après le journal, ce sont les mêmes candidats des dernières élections partielles qui devraient se représenter, à défaut d’outsiders. Notons que Le RNI avait remporté haut la main ces élections en décembre dernier avec 4.861 voix, devançant le PAM qui avait remporté 3.918 voix, alors que le PJD n’avait pu dépasser 3.472 voix.