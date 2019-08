Facebook bloque des campagnes de manipulation contre des pays du Maghreb et du Moyen-Orient

Facebook a annoncé jeudi avoir bloqué deux campagnes de manipulation, orchestrées l'une depuis l'Arabie saoudite, l'autre depuis les Emirats arabes unis et l'Egypte, et dirigées contre de multiples pays au Maghreb et au Moyen-Orient.