© Copyright : DR

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) sera dotée d’un nouveau siège dans le quartier Riad. Le budget dépasse les 2 milliards de dirhams. Voici l’homme qui va tout piloter.

«Au-delà des considérations financières, servir son pays n’a pas de prix». C’est ainsi que s’exprime, dans un entretien avec Le360, Kamal Benamar, l’architecte qui va piloter la construction des nouveaux locaux de la DGSN à Rabat.

L’architecte, qui préfère travailler dans la discrétion, est né en octobre 1979 à Nador. Son bac en poche, il part en France pour des études d’architecture.

Après sa formation, il commence à exercer à Grenoble pendant trois ans.

«Après, j’ai décidé de revenir au Maroc pour servir mon pays», nous déclare Kamal Benamar.

L’architecte est aujourd’hui à la tête de la société «A2 Architecte», dont les locaux se trouvent à Rabat.

Pour les détails du projet de la DGSN, n’essayez même pas de lui soutirer quoi que ce soit.

Mobilisant un budget prévisionnel global de 2 milliards de dirhams, le nouveau siège de la DGSN sera érigé sur un terrain d'une superficie globale de 20 hectares, selon les normes architecturales marocaines et constituera un véritable complexe administratif moderne et intégré, abritant toutes les directions et services centraux de la Sûreté nationale, ainsi qu'une salle de conférences d'une capacité de 1.200 places.