Exclusif. Présidence du MUR: la réponse de Benkirane

Abdelilah Benkirane.

Pressenti à la tête du Mouvement unicité et réforme (MUR), l'ancien SG du PJD et ex-chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, nourrit le suspense et affirme à le360 qu'il se trouve actuellement «dans une phase de réflexion».

Il cultive le suspense comme nul autre politicien au Maroc. On le disait fini politiquement, mais Abdelilah Benkirane ne sort par une porte que quand il peut emprunter une autre entrée, quitte à passer par la fenêtre. En politique, tous les coups sont permis. Si l'intéressé a perdu son poste à la tête de l'Exécutif sur fond de blocage dans la constitution d'une majorité gouvernementale et s'il n'a pas réussi à briguer un troisième mandat à la tête du Parti justice et développement, des rumeurs persistantes le disent de retour. Cette fois, par le biais du puissant Mouvement Unicité et réforme, véritable bras idéologique du parti islamiste. Benkirane pressenti à la tête du MUR Qu'en est-il réellement? Nul ne le sait encore et le principal intéressé préfère nous tenir en haleine. Contacté ce mardi par le360, Abdelilah Benkirane se dit dans «dans une phase de profonde réflexion». Il parle même de «méditation». Un repos du guerrier après ses propos incendiaires à l'égard du Rassemblement national des indépendants et de son président Aziz Akhannouch? Ou la stratégie de celui qui recule pour mieux sauter? Vidéo. Après avoir fissuré la majorité gouvernementale, Benkirane se ressource Pour l'heure, Benkirane hésite, faisant naître nombre d'hypothèses, d'espoirs chez les uns et de craintes chez les autres. «Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait», nous confie-t-il. Mieux, «je ne sais même pas si je vais rester dans le parti, continuer à faire de la politique ou passer à autre chose». Pour rappel, le chef du MUR, Abderrahim Echikhi, a évoqué la possibilité qu'a Benkirane de briguer la tête de ce mouvement, mais sans se montrer catégorique. «C'est possible. Benkirane est membre du MUR. Si l'assemblée le choisit parmi les cinq premiers candidats en tête, il pourrait devenir le numéro un du mouvement», avait-il déclaré. Qu'en pense Benkirane? «Demandez à Ssi Echikhi», se contente-t-il de nous répondre. On n'en saura pas plus pour le moment, mais le temps nous le dira.

Par Mohamed Chakir Alaoui