Abdelouafi Laftit doit recevoir demain à Rabat son homologue français, Christophe Castaner. C’est le premier contact entre les deux responsables depuis la nomination du nouveau ministre français de l’Intérieur, le 16 octobre dernier, par le président français Emmanuel Macron, a appris Le360.

Cet entretien aura lieu au siège du ministère de l'Intérieur à Rabat et portera sur la consolidation des relations franco-marocaines, déjà denses et diversifiées, notamment en matière de sécurité.

Les deux ministres aborderont des questions liées à la lutte contre le crime organisé, dont le trafic de drogue, l'immigration clandestine et le terrorisme, a appris Le360 de source gouvernementale.

La France apprécie les efforts menés par les services de sécurité marocains, et la coopération de la DGSN et du BCIJ dans les opérations de lutte contre tous les genres de trafics, sur les plans bilatéral et régional.

Christophe Castaner a été nommé ministre de l'Intérieur par Emmanuel Macron, le 16 octobre dernier, en remplacement de Gérard Collomb. Il est épaulé dans cette mission par l’ancien directeur général de la Sécurité intérieure, Laurent Nuñez, qui, lui, a été désigné par l’Elysée secrétaire d'Etat à l’Intérieur.