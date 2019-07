© Copyright : DR

Excellente nouvelle en ce jeudi 25 juillet 2019 pour le développement de l'Office national des chemins de fer: le très attendu contrat-programme le liant à l'Etat, prévoyant des investissements de plusieurs milliards de dirhams pour la période 2019-2025 va être conclu aujourd'hui. Explications.

Le360 a appris de source gouvernementale que le ministre des Finances et de l'économie, Mohamed Benchaâboun, va signer ce jeudi après-midi avec le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabie Lkhlie, un protocole d'accord instaurant ce nouveau contrat-programme.

Le point le plus important de ce contrat-programme porte sur la création d'une société d'exploitation qui gèrera administrativement et techniquement le parc de l'ONCF. L'office, qui conservera sa tutelle, se chargera notamment des prévisions, de la planification, du contrôle, et de la gestion budgétaire.

Autre point nouveau qu'offre ce contrat-programme: l'Etat apportera désormais des investissements financiers aux projets d'extension des lignes ferroviaires.

A travers ce contrat-programme, l'ONCF sera désormais pourvu des moyens à même de réduire ses dettes et de renforcer ses finances.

Entre 2000 et 2019, l'Office, dirigé par Mohamed Rabie Lkhlie, a investi près de 70 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pour Al Boraq.

L'ONCF s'est ainsi équipé de plus de 3.600 kilomètres de nouvelles voies ferrées, dont des doublement de voies, sur les tronçons allant de Tanger à Marrakech et d'Oujda à Rabat, via Fès et Meknès.

L'ONCF compte aussi, et désormais, 140 gares au total.