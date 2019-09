© Copyright : DR

Le Département d’État américain vient d’approuver la vente au Maroc de 2.400 missiles antichars guidés et de plus de 6.000 bombes pour ses avions F-16 d’une valeur de 985 millions de dollars (9,5 milliards de dirhams). Détails.

Les ennemis du Maroc n’ont qu’à bien se tenir. Le Département d’État américain vient de donner son feu vert pour doter les Forces armées royales (FAR) de pas moins de 2400 missiles antichars de type TOW et de 6.000 bombes de type JDAM (Joint Direct Attack Munition), en contrepartie d’un montant de 985 millions de dollars (9,5 milliards de dollars).

Selon le contrat, dont les termes ont été dévoilés et repris par nos confrères de FAR-Maroc jeudi 12 septembre 2019 (voir ci-contre), la vente inclut 400 lanceurs M220A2 TOW et/400 lanceurs de systèmes d’acquisition d’objectifs améliorés (ITAS) M41, ainsi que d’autres équipements, formations et supports annexes.

Pas moins de 2400 missiles anti-chars de type TOW seront également livrés aux Forces armées royales.

© Copyright : DR

"La vente proposée des missiles TOW 2A et des lanceurs TOW renforcera les efforts du Maroc pour développer une capacité de défense terrestre intégrée", a déclaré Le Département d'État américain. "Une défense nationale forte et une force militaire dédiée aideront le Maroc à maintenir ses efforts pour maintenir la stabilité», explique-t-il encore.

Le BGM-71 TOW -ce missile à guidage par fil, à chenille optique et à lanceur tubulaire, initialement conçu dans les années 1960 et fabriqué dans les années 1970 pour attaquer les véhicules blindés, peut être utilisé par les soldats à l'aide de lanceurs portatifs, de véhicules et d'avions.

Ce missile a fait preuve d’excellentes preuves en Afghanistan comme, dernièrement, en Syrie, où les chars de l’armée de Bachar El Assad avaient montré leurs limites de manoeuvrabilité devant un missile américain aussi développé et précis.

Le communiqué du Département d'État américain révélant la vente au Maroc de bombes à guidage laser de type JDAM (Joint Direct Attck Munition).

© Copyright : DR

Outre le missile TOW, pas moins de 5. 810 bombes à guidage laser de type JDAM seront également livrées au Maroc, pour équiper ses chasseurs F-16. «La vente proposée comprend également des kits de queue de bombe guidée JDAM, des groupes de feuille d’air et des groupes de contrôle informatiques pour le système de bombe à guidage laser Paveway II, des fusées, des torches, des balles et autres équipements, ainsi que du support», souligne le Département d’État américain.

Les véhicules militaires acquis récemment auprès du constructeur italien Astra Veicoli Industriali.

© Copyright : DR

Par-delà les États-Unis, principal pourvoyeur du Maroc en armement, l'on apprend que les FAR ont également acquis dernièrement un important nouveau lot de véhicules militaires auprès du constructeur italien Astra Veicoli Industriali, destiné à renforcer la capacités logistiques de l'armée de terre marocaine.

Ces nouvelles acquisitions renforcent davantage les capacités dissuasives de l'armée marocaine face à un entourage hostile et instable.