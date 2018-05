© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a eu, mardi, un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas, Abou Mazen, président de l’Etat de Palestine, indique un communiqué du Cabinet royal, dont voici le texte:

Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi s’est enquis de l’état de santé du président palestinien, à la suite de l’intervention chirurgicale qu’il a subie et lui a exprimé ses vœux de prompt rétablissement.

Cet entretien a également été l’occasion pour le souverain, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, de réitérer son plein engagement et son franc soutien à la noble cause et aux droits légitimes du peuple Palestinien frère».