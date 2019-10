© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Education nationale a annoncé que les préparatifs de la rentrée scolaire 2020/2021 avaient déjà été entamés. Les opérations de recensement, d’élaboration de la carte scolaire, de mutations, de demandes de retraite anticipée ont commencé depuis la mi-septembre.

Le ministère de l’Education nationale a commencé, depuis le mois de septembre dernier, la préparation précoce de la rentrée scolaire 2020/2021 en prenant les dispositions et les mesures appropriées. Dans un communiqué publié mardi, ce département indique que ces mesures, qui vont se poursuivre jusqu’au mois de novembre, concernent plusieurs opérations. Il s’agit du recensement scolaire annuel qui s’étale du 16 septembre au 8 octobre 2019, de l’élaboration de la carte scolaire (du 12 septembre au 22 octobre 2019) et des mouvements de mutations des cadres éducatifs (du 1er au 31 octobre 2019).

Le communiqué précise que les autres opérations relatives au traitement de diverses demandes des enseignants ont déjà été entamées le 19 septembre et dureront jusqu’au 22 octobre 2019. Il s’agit notamment des demandes relatives à la retraite anticipée, à l’incapacité physique, à la mutation pour cause de maladie et à la mise en disponibilité. Quant aux dates de la gestion des mouvements administratifs réservés aux cadres, elles seront annoncées dès la fin des opérations précitées.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 2 octobre, que l’approche adoptée pour la gestion des opérations liées à la préparation précoce de la rentrée scolaire vise à garantir les conditions d’une bonne gouvernance. L’accent sera mis notamment sur la gestion des ressources humaines à travers l’identification des besoins des cadres de la direction scolaire, de l’enseignement, de l’orientation scolaire et de la planification selon les directions provinciales et les académies régionales d’éducation et de formation. L’objectif étant de rendre la gestion des ressources plus fluide et de permettre aux candidats admis dans les concours de recrutement de bénéficier de la formation dans les centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation dans les délais fixés.