Enseignants-cadres: le ministre appelle à une reprise du dialogue, le 10 mai prochain

Saaïd Amzazi, ministre de l'Education nationale.

Le ministre de l'éducation nationale, Saaïd Amzazi, a proposé la date du 10 mai pour la reprise du dialogue avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs et les représentants des enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF).