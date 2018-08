© Copyright : DR

Une visite prochaine du président français au Maroc est en cours de préparation. Elle devra coïncider avec le lancement imminent de la Ligne Grande Vitesse au Royaume. Détails.

Le président français Emmanuel Macron est attendu au Maroc. C'est ce que révèle la newsletter de Maghreb confidentiel dans son édition de ce jeudi. La visite est prévue au mois de novembre et les préparatifs sont d'ores et déjà en cours à l'Elysée, ajoute la même source. La date précise et le déroulé de la visite n'ont toujours pas été fixés.

Maghreb confidentiel parle d'une visite éclair, le chef de l'Etat français ne devant pas séjourner au Maroc "plus de 48 heures". Ce sera, notamment, pour prendre part au lancement de la Ligne Grande Vitesse reliant Tanger à Casablanca, chantier auquel de nombreuses sociétés françaises sont associées (SNCF, Alstom, Colas rail, Systra…)

Les discussions entre Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI "devraient surtout être dominées par la question de la gestion des flux migratoires, devenue une priorité politique pour les deux pays", lit-on.

Rappelons que depuis juin 2018, le projet de Ligne Grande Vitesse est entré en phase de pré-exploitation et de rodage de l’ensemble du système afin qu’il soit éprouvé aux conditions réelles d’exploitation. La mise en service commerciale interviendra au terme de la période de pré-exploitation et à l’issue de l’homologation et de la certification de la ligne par un cabinet d’audit international spécialisé et ce, conformément aux démarches et normes préconisées par l’Union internationale des chemins de fer (UIC) et "scrupuleusement appliquées par les pays européens dans le processus d’Autorisation de mise en exploitation commerciale (AMEC) d’une Ligne à Grande Vitesse", informait pour sa part l'Office national des chemins de fer (ONCF).



Parallèlement, les travaux relatifs aux nouvelles gares de la Ligne à Grande Vitesse de Tanger, de Kénitra, de Rabat-Agdal et de Casa-Voyageurs, sont actuellement au stade d’achèvement pour être également au RDV, "en tant que véritables lieux de vie et repères urbains". L’offre commerciale, elle, est en cours de finalisation en vue de l’entrée en exploitation commerciale du projet du Train à Grande Vitesse durant le dernier trimestre 2018.