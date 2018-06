© Copyright : Dr

Les critiques portées dernièrement par Hakim Benchemass à l’encontre du PJD et de l’Islam politique n'ont pas été appréciées par Saâd-Eddine El Othmani. La riposte.

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Saâd-Eddine El Othmani, s’exprimait, ce dimanche 3 juin à Rabat, lors d’une journée d’étude organisée par les élus du parti. Il n’a pas manqué à l’occasion de répondre à Hakim Benchemass, nouveau secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM).

«Malheureusement, il existe toujours chez nous, au Maroc, un parti qui dit vouloir combattre le Parti de la justice et du développement», a déclaré El Othmani, faisant allusion à la sortie de Benchemass après son élection à la tête du parti du Tracteur et dans laquelle il a tiré à boulets rouges sur l’«orchestration de la religion» en politique. «Ce populisme a causé beaucoup de tort au Maroc», avait-il notamment dit.

Poursuivant sa diatribe, le SG du PJD, dont les propos sont rapportés par le site du parti , a asséné: «Un parti créé uniquement pour en combattre un autre n’est pas un parti, n’a pas de projet, ne rendra service ni à la Nation ni au citoyen».

El Othmani ne s’est pas arrêté là et a tenu à adresser une mise en garde à son adversaire: «Le Parti de la justice et du développement tend la main à tous ceux qui veulent œuvrer avec lui pour le bien du pays. Mais nous ne sommes pas un tremplin et nous défendrons nos droits et ceux des membres de notre patrie avec patience et persévérance».