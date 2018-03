© Copyright : DR

Le chef du gouvernement a déclaré ce dimanche à le360 que l'Exécutif veille à "maintenir et réussir" le dialogue social avec les syndicats et d'autres partenaires sociaux, dont la CGEM. Les syndicats, eux, haussent le ton, menacent de grèves et réclament une hausse des salaires.

"Nous veillons à ce que le dialogue social reste en vigueur et fructueux, sachant que c'est un mécanisme prévu par la Constitution. Le dialogue social doit demeurer permanent et productif", a affirmé dimanche 4 mars Saâd-Eddine El Othmani, confirmant qu'il présidera ce lundi 5 mars cette reprise de dialogue social avec les syndicats les plus représentatifs.

"Oui, je confirme cette reprise qui aura lieu dans la matinée au siège de la présidence du conseil", a-t-il indiqué, précisant qu'il recevra tour à tour et successivement les leaders des syndicats de l'UMT, de l'UGTM, de la CDT et l'UNTM. Il s'agit donc d'une série de rencontres séparées avec chaque leader de ces syndicats et non pas une rencontre élargie à toutes les centrales syndicales, ce que confirme une source gouvernementale.

Le ministre de l'Emploi, Mohamed Yatim, lui-même ancien patron de l'UNMT, syndicat proche du PJD, assistera à cette reprise du dialogue social. Abdelkader Zayer, un des dirigeants de la CDT de Noubir Amaoui, a dénoncé auprès du le360 les tergiversations du gouvernement, menaçant de hausser le niveau des protestations. "Benkirane et El Othmani n'ont rien fait pour que ce dialogue social réussisse. Nous exigeons une hausse des salaires et le respect des droits syndicaux", a-t-il déclaré.