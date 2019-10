© Copyright : DR

Sa nomination en tant que ministre délégué en charge de l’enseignement supérieur a été bien appréciée par la communauté universitaire. Driss Ouaouicha sera placé sous la tutelle du ministre aux multiples portefeuilles, Saaid Amzazi.

Jusqu’à sa désignation, mercredi 9 octobre, parmi les nouveaux membres du gouvernement El Othmani II, Driss Ouaouicha présidait aux destinées de l’université Al Akhawayn d’Ifrane. C’est sous sa houlette que cet établissement universitaire, le seul crée par Dahir royal, a pu décrocher l’accréditation de la New England Association of Schools and Colleges (NEASC), un label d’excellence attribué aux universités américaines.

Il est titulaire d’un Ph.D en linguistique et éducation de l’université du Texas à Austin (Etats-Unis), d’un master en linguistique appliquée et enseignement des langues de l’Université de Wales au Royaume Uni et d’une licence en langue et littérature anglaises de l’Université Mohammed V de Rabat.

Avant de rejoindre en 2008 l’université Al Akhawayn d’Ifrane, Driss Ouaouicha a été le doyen de la faculté des sciences humaines à l’université de Meknès. Driss Ouaouicha est aussi membre du Conseil économique social et environnemental (CESE).