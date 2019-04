© Copyright : DR

Kiosque360. Saâd-Eddine El Othmani a confié à ses proches qu’un remaniement ministériel aurait lieu dans les prochaines semaines. Le temps de renouveler les structures de la Chambre des représentants, avec la reconduction de Habib El Malki à la tête du perchoir.

Des sources de l’intérieur du PJD indiquent que le patron du parti, Saâd-Eddine El Othmani, a fait part à ses proches, au sein du secrétariat général, de l’imminence d’un remaniement ministériel. C’est une question de temps, a-t-il ajouté, sans plus de précisions. Une affirmation qui contraste avec ses propres déclarations quand il soulignait, il y a peu de temps, que « le remaniement n’existait que dans les colonnes des journaux».

Le secret qu’il a révélé à son cercle le plus proche n’a pas résisté à la fatalité de la divulgation. Du coup, certains ministres du PJD ont été secoués par le risque de se voir délogés de leurs fauteuils ministériels. D’autant que, dans la sphère politique, on évoque les noms des candidats au départ, dont le ministre du Travail, Mohamed Yatim, le ministre de la Santé, Anas Doukkali et la moitié de «l’armée des secrétaires généraux fantômes». Plusieurs sources concordantes estiment que le remaniement aura lieu dans les prochaines semaines, après le renouvellement des structures de la Chambre des représentants.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 11 avril, que Habib El Malki sera reconduit à la tête de la Chambre des représentants jusqu’à la fin de cette mandature. Il est vrai que l’homme appartient à un parti (USFP) qui dispose de peu de députés pour occuper aussi longtemps le perchoir. Mais il a pour lui sa longue expérience, sa sagesse et surtout ses nombreuses relations avec des acteurs influents et des institutions législatives en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Une carrière qui a poussé la majorité gouvernementale à lui réitérer sa confiance et à refuser toute autre proposition pour occuper ce poste important. Certaines informations avaient circulé sur la possibilité de la présentation par le RNI de la candidature de l’un de ses membres. Mais la direction du parti de la Colombe s’est empressée de les démentir lors d’une réunion officielle de la coalition gouvernementale.

Le secrétariat général du PJD a fini par trancher le débat sur la candidature d’un membre de son groupe parlementaire et a décidé de soutenir celle du dirigeant socialiste Habib El Malki. Ce dernier entretient d’excellents rapports avec le groupe du parti de la Lampe. Il ne le cache pas, d’ailleurs, quand il le défend dans les séances publiques, lorsque ses membres s’affrontent à coups de joutes verbales avec leurs homologues du PAM.

La candidature de Habib El Malki est soutenue par le MP, le RNI et le PPS. Dans le camp de l’opposition, on s’attend à l’abstention du PAM et, surtout, à la présentation d’un candidat istiqlalien qui serait, dit-on, Noureddine Madian. Le comité exécutif du parti de la Balance vient, en effet, de lui renouveler sa confiance en le reconduisant à la tête du groupe de l'unité et de l'égalitarisme lors d’une réunion tenue à Dakhla en début de semaine.