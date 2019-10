© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef de l’Exécutif a avoué que les femmes secrétaires d’Etat, dans le précédent gouvernement, ne faisaient rien. Il a, par contre, fait l’éloge de sa personne en relatant l’histoire de cet enfant qui a vécu dans un petit village perdu du Sud et a réussi à devenir chef du gouvernement.

Le chef du gouvernement s’est dénoncé lui-même en révélant des secrets compromettants pour sa gestion de la chose publique. Visiblement très emballé, El Othmani est allé jusqu'à évoquer la bénédiction du roi Mohammed VI à certains ministres et sa colère contre d’autres qui ont été exclus du nouveau gouvernement. Une déclaration inappropriée qui n'a pas manqué de faire réagir certains dirigeants de la majorité gouvernementale. Certaines sources ont, d’ailleurs, indiqué que les chefs de partis de l'USFP, du MP et du RNI avaient appelé à la tenue de réunions urgentes de leurs bureaux politiques. Des réunions qui devraient évaluer le remaniement ministériel et la façon dont le chef de l’Exécutif a manipulé les Secrétaires généraux de la coalition gouvernementale.



Les mêmes sources soulignent que Saâd-Eddine El Othmani a été plus manipulateur que son prédécesseur, Abdelilah Benkirane. La différence entre les deux hommes réside dans le fait que l’ancien chef du gouvernement dévoilait ses cartes à l’avance, en versant dans les discours d’intimidation et de victimisation. Quant à Saâd-Eddine El Othmani, il est capable, en affichant un large sourire, d’imposer ses positions à son interlocuteur. En attendant que ses alliés réagissent à ses propos, El Othmani a dévoilé, sans se rendre compte de la portée de ses confidences, le scandale qui avait émaillé la gestion du gouvernement en affirmant que «le gouvernement précédent comprenait une majorité de femmes Secrétaires d’Etat qui n’avaient ni délégation de pouvoir ni attributions et étaient, par conséquent, au chômage».



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 14 octobre, qu’El Othmani, sans gêne, n’a pas hésité à faire cette déclaration qui fustige sa propre gestion de la primature. C’était il y a quelques jours au théâtre Mohammed V, lors de la cérémonie de distinction des femmes créatrices supervisée par son ancienne ministre, Bassima Hakkaoui. Le chef du gouvernement a tout bonnement ajouté: «Les femmes ministres du nouveau gouvernement disposent de plus de prérogatives et démontreront leurs compétences mieux que les sept secrétaires d’Etat qui ne faisaient rien». Terrible constat d’un chef de gouvernement qui reconnaît avoir nommé des ministres qui percevaient un salaire de 50.000 dirhams, tout en jouissant d’autres avantages, pour ne rien faire.

Le patron du PJD a encore enfoncé le clou des divulgations incongrues quand il a évoqué le nom du roi Mohammed VI, en révélant les coulisses du remaniement ministériel: «Le roi m’a demandé de faire appel à des candidats ministrables jeunes. Je n’ai trouvé que Mohamed Amekraz, le Secrétaire général de la Chabiba du PJD qui a bénéficié du soutien royal». Le chef de l’Exécutif a par ailleurs fait l’éloge des ministres PJDistes qui ont quitté le gouvernement, tout en faisant prévaloir ses propres compétences: «J’ai passé mes premières années dans un village dénommé Idaoumano où existait une école très ancienne, qui fonctionne encore à ce jour. Nous étions pauvres et, aujourd’hui, je suis le chef du gouvernement. Autant dire que les gens travailleurs peuvent occuper des postes de haute responsabilité». Saâd-Eddine fait l’éloge d’El Othmani: on ne peut être plus modeste que ça.