Le chef du gouvernement et numéro Un du PJD, Saâd Eddine El Othmani, estime que le discours adressé par le roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la fête du Trône constitue un appel à "la construction d'un Maroc nouveau et prospère".

Dans une déclaration à Le360, le chef du gouvernement a qualifié "d'historique et de très important" le discours du souverain du fait, selon lui, "qu'il a établi à la fois les évolutions réalisées notamment en matière d’économie, des infrastructures, de la gouvernance, de la politique et des droits de l'Homme ainsi que les insuffisances" des politiques sociales.

«Le roi nous a interpellés, a poursuivi le chef de l'Exécutif, pour que les efforts et le nouveau modèle de développement aillent à la réduction des disparités entre citoyens et régions".

«Le souverain, selon El Othmani, a lancé un appel pour une mobilisation nationale pour construire un Maroc nouveau, un Maroc de la bonne gouvernance pour déboucher sur des convergences et une harmonie dans la mise en oeuvre de la nouvelle approche de développement».

Et de conclure que le Maroc est aujourd’hui doté d'une vision «positive et pleine d’espoir».

Pour sa part, le secrétaire général de l'Istiqlal, Nizar Baraka, a déclaré que le discours du roi a mis l'accent sur trois principaux axes: «ouvrir une nouvelle étape dans la marche vers le développement et la réconciliation pour renforcer la confiance, réduire les inégalités, consolider la classe moyenne et assurer une véritable réforme institutionnelle marquée par l'efficacité, la moralisation et la transparence».

Pour Nizar Baraka, «le souverain a décidé de créer une commission spéciale pour le nouveau modèle de développement qui permettra de fixer les choix et les priorités et de contribuer ainsi au passage d'une société basée sur la rente et le privilège à une société de droit».

Enfin, a souligné le chef du parti de l'Istiqlal, le troisième axe porte sur le lancement d'une nouvelle génération de réformes portée par «une nouvelle génération de responsables capables d'innover».

«L'istiqlal, a-t-il dit, à travers la réflexion qu'il a menée sur le nouveau modèle développement ne pourra qu'accompagner cette nouvelle dynamique».