Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, qui représentera le roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président chilien élu Sebastián Piñera, a été reçu, samedi à Santiago, par le nouveau locataire du palais présidentiel de la Moneda.

Lors de cette audience, Habib El Malki, qui était accompagné de l'ambassadrice du Maroc au Chili, Kenza Elghali, a présenté, au nom du Royaume du Maroc, au président chilien élu, ses expressions de plein succès dans l’accomplissement de sa mission à la tête de la magistrature suprême de son pays.

Le président de la Chambre des représentants a également salué les fortes relations d’amitié et de coopération bilatérale qui renforcent les liens d’amitié entre le Maroc et le Chili.

De son côté, le président chilien élu, qui sera investi officiellement dans ses fonctions dimanche au siège du Congrès à Valparaiso, a rappelé l’importance des relations d’amitié et de coopération entre le Chili et le Maroc, saluant à cet égard le choix du Chili par le roi Mohammed VI pour abriter le centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations à Coquimbo, un haut lieu qui diffuse la culture marocaine au Chili et en Amérique latine.

Les Chiliens avaient clôturé l’année 2017 en procédant à l’élection, dimanche 17 décembre dernier, du nouveau président de la République pour les quatre années à venir.

Avec une forte majorité, le candidat de Chili Vamos (Chili en Avant, droite) Sebastián Piñera a surclassé son adversaire du jour Alejandro Guillier, porte-drapeau de la Force de la majorité (gauche), succédant ainsi à la présidente sortante Michelle Bachelet.