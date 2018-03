© Copyright : DR

En visite à Tunis où il a eu des entretiens avec de hauts responsables, Habib El Malki a souligné l'importance du respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Voici la teneur de son message.

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a rappelé une évidence concernant les provinces du sud du Maroc en affirmant à Tunis qu'il n'y aura pas d'édification du Maghreb sans le respect de l'intégrité territoriale des pays membres de l'Union du Maghreb arabe (UMA).

Le dirigeant socialiste qui effectue une visite officielle de trois jours à Tunis a ainsi fait part de la position marocaine aux autorités tunisiennes, notamment à son homologue Mohamed Ennaceur et au ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.

Cette mise au point faite, Habib El Malki et ses interlocuteurs ont axé leurs entretiens sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et la situation sécuritaire au Sahel et en Libye. Ils ont également abordé des sujets d'actualité liés au Proche-Orient, dont la cause palestinienne, et au flux migratoire.